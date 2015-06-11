В Apple заявили про запуcк новинного сервісу

Як зазначається, програма включена в платформу новітньої операційної системи iOS 9, яка з'явиться на ринку восени поточного року, передає ТАСС.

Телеканал ABC наголосив, що сервіс дає можливість читати статті та новинні повідомлення з 50 видань (серед яких американська газета New York Times, британська Daily Mail, тижневик Economist, медіахолдинг Time, інтернет-портал BuzzFeed, телеканал ESPN, кілька видань групи Vox Media, Conde Nast, Hearts) в новому інформаційному форматі Apple.

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Таким чином, дані ЗМІ будуть присутні в Apple News в єдиному віртуальному просторі.

У свою чергу фахівці повідомили, що нинішній крок з боку Apple є відповіддю на вихід минулого місяця Instant Articles - аналогічної служби соціальної мережі Facebook. Instant Articles надає можливість її учасникам - провідним ЗМІ надсилати статті на Facebook, а не намагатися заманити читачів на власні сторінки.

Раніше Apple провела презентацію нових операційних систем для комп'ютерів і мобільних пристроїв. Вони стануть доступні користувачам тільки восени.