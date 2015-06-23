ЗМІ повідомили про відсутність кнопки Home на новому iPhone

Про це повідомляє видання DigiTimes, посилаючись на слова тайваньських виробників чіпів, передає Lenta.ru. При цьому віртуальна кнопка розміститься на тачскрін, розмір дисплея збільшиться, а його рамки стануть вужчі.

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За інформацією видання, внутрішні підрозділи Apple працюють над створенням єдиного мікропроцесора TDDI (Touch and Display Driver Integration), в який будуть інтегровані датчики. Завдяки йому відбитки пальців будуть скануватися автоматично при дотику до тачскріну, і мобільний пристрій зможе розблокувати тільки законний власник. Планується, що ця технологія буде використана в майбутніх версіях iPhone.

Той факт, що корпорація розробляє нове рішення, користуючись тільки внутрішніми ресурсами, може серйозно змінити стан справ на ринку виробників мікропроцесорів, йдеться в повідомленні DigiTImes.

21 червня стало відомо про те, що Apple запатентувалановий композитний матеріал, який допоможе позбутися пластикових вставок, що порушують цілісність корпусу, зберігши вигляд пристрою незмінним. Раніше повідомлялося, що Apple запатентувала новий метод інтеграції сенсорного екрану на дисплей мобільного пристрою. Технологія дозволить виробнику зробити дисплей більш тонким.

У квітні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в iPhone наступного покоління буде інтегрована технологія розпізнавання сили натискання. Щоб розблокувати телефон, користувачеві необхідно буде доторкнутися до екрану всією поверхнею подушечки пальця, щоб система розпізнала його. Технологія розпізнавання сили натискання Force Touch вже інтегрована в Apple Watch.