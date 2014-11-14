Місія робота, що висадився на комету, опинилася на грані зриву (знімки з поверхні)

Зонд знаходиться в нестійкому положенні і, головне, в тіні, що у багато разів скоротило очікуваний час роботи апарату.

Вранці 13 листопада стало відомо, що зонд двічі відштовхнувся від поверхні, перш ніж сісти в точці, далекій від обраної вченими для посадки «Агіліки». Philae не вдалося прикріпитися гарпунами до комети. Більш того, тільки дві з трьох опор зонда спираються в породу, третя висить в просторі (тобто зонд нахилився на кілька градусів), повідомляє Lenta.ru.

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Але найбільше побоювань вченим вселяє інше: зонд знаходиться в тіні величезної скелі, чому сонячне світло потрапляє на його батареї всього 90 хвилин протягом кожних 12 годин. Якщо співробітникам Європейського космічного агентства (ЄКА) не вдасться зрушити Philae до більш освітленої зони, його батареї розрядяться вже через дві доби.

Раніше очікувалося, що наукові інструменти зонда зможуть працювати кілька тижнів. Вісім з десяти інструментів Philae посилають на Землю дані, і науковці прагнуть вичавити з них максимум корисного.

Одночасно співробітники ЄКА вдивляються в зображення комети, що надсилаються Rosetta, в надії розгледіти на них зонд, що займає на картинках площу 3х3 пікселів. «Ми всі очі прогледіли. Ландшафт комети занадто складний, щоб включати автоматичний пошук», - розповів в інтерв'ю New Scientist відповідальний за камеру OSIRIS Хольгер Сиркс (Holger Sierks).

Зараз в ЄКА розглядають можливості пересунути Philae в більш вдалий район. Чотири інструменти зонда здатні рухати апарат - і для кращого освітлення буде достатньо зсуву в кілька градусів. Сенсор для дослідження поверхні MUPUS обладнаний невеликим молотком: якщо змусити його рухатися вгору-вниз, зонду можна буде надати необхідне прискорення.

Зонд Philae має на своєму борту десять інструментів, необхідних для проведення досліджень ядра комети. З допомогою радіохвиль вчені планують вивчити внутрішню структуру комети, а мікрокамери дозволять зробити панорамні знімки. Також за допомогою свердла, встановленого на Philae, вчені збираються взяти проби кометного ґрунту з глибини до 20 сантиметрів.

Місія Rosetta є найбільш амбітним проектом ЄКА. Дані, отримані з її допомогою, необхідні для пояснення процесів еволюції Сонячної системи і появи води на Землі. Основним організатором місії виступає ЄКА, а всього у місії організації задіяно 50 компаній з 14 країн Європи і США.