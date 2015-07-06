На честь актора Стівена Фрая назвали астероїд

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт Міжнародного астрономічного союзу.

Астероїд 1999 UR2 отримав нове офіційне ім'я – тепер він носить назву 5190 Fry у честь знаменитого британського кіноактора і коміка Стівена Фрая.

Це мале небесне тіло відноситься до числа об'єктів так званого "головного поясу астероїдів", розташованого між орбітами Марса і Юпітера.

Він був відкритий японськими астрономами Сейдзі Уеда (Seiji Ueda) і Хіросі Канеда (Hiroshi Kaneda) в 1990 році.

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Нове ім'я цей об'єкт успадкував від відомого телеведучого, коміка та кіноактора Стівена Фрая, який наступного місяця відсвяткує своє 58-річчя.

Широку популярність він отримав разом з іншим відомим британським актором, Х'ю Лорі. Їх дует прославився завдяки комедійної програми "Шоу Фрая та Лорі" (A Bit of Fry & Laurie, 1989-1995) і серіалу за романами Вудхауза "Дживс і Вустер" (Jeeves and Wooster, 1990-1993).