На честь актора Стівена Фрая назвали астероїд
Стівен Фрай офіційно отримав "нове життя" в космосі - на його честь був названий один з невеликих астероїдів в поясі кам'янистих небесних тіл між Марсом і Юпітером.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт Міжнародного астрономічного союзу.
Астероїд 1999 UR2 отримав нове офіційне ім'я – тепер він носить назву 5190 Fry у честь знаменитого британського кіноактора і коміка Стівена Фрая.
Це мале небесне тіло відноситься до числа об'єктів так званого "головного поясу астероїдів", розташованого між орбітами Марса і Юпітера.
Він був відкритий японськими астрономами Сейдзі Уеда (Seiji Ueda) і Хіросі Канеда (Hiroshi Kaneda) в 1990 році.
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Нове ім'я цей об'єкт успадкував від відомого телеведучого, коміка та кіноактора Стівена Фрая, який наступного місяця відсвяткує своє 58-річчя.
Широку популярність він отримав разом з іншим відомим британським актором, Х'ю Лорі. Їх дует прославився завдяки комедійної програми "Шоу Фрая та Лорі" (A Bit of Fry & Laurie, 1989-1995) і серіалу за романами Вудхауза "Дживс і Вустер" (Jeeves and Wooster, 1990-1993).