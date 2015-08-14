Росія відклала висадку своїх космонавтів на Місяць через фінансові проблеми

Це викликано тим, що фінансування програми з розробки місячного злітно-посадкового комплексу скорочено вдвічі, передають "Известия" з посиланням на проект Федеральної космічної програми на 2016-2025 роки.

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За оцінкою Роскосмосу, це призведе до перенесення термінів створення і початку льотних випробувань комплексу приблизно на 2-3 роки. З урахуванням внесеного коригування випробування планують почати в 2029-2030 роках.

З дати першого випробувального запуску комплексу до першого пілотованого старту може пройти 3-4 роки за умови одного пуску в рік. У такому разі висадка відбудеться в 2033-2034 роках. Спочатку передбачалося, що проект буде реалізований у 2030 році.

У скороченому вигляді затребуваний Роскосмосом бюджет на програму з розробки місячного злітно-посадкового комплексу становить 20,8 млрд руб.

Відповідно до концепції проекту, місячний злітно-посадковий комплекс забезпечить доставку екіпажу з чотирьох осіб з навколомісячної орбіти в заданий район на поверхні Місяця, а також з поверхні Місяця на навколомісячну орбіту. Тривалість перебування екіпажу на Місяці становитиме не менше 14 діб.