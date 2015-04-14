Росія хоче полетіти на Місяць до 2030 року

Про це заявив глава Роскосмосу Ігор Комаров, передають РИА Новости.

"Для цього потрібно починати вже зараз", - зазначив він.

Роскосмос, за його словами, зараз опрацьовує всі попередні стадії.

Нагадаємо, ще в минулому році віце-прем'єр Дмитро Рогозін запропонував подумати, у скільки обійдуться польоти на Місяць і Марс, і які цілі Росія зможе досягти.

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Між тим, він називав три стратегічні завдання, які стоять перед Росією в космічній сфері: "розширення нашої присутності на низьких навколоземних орбітах і перехід від їх освоєння до використання; освоєння з подальшою колонізацією Місяця і окололунного простору; підготовка і початок освоєння Марса та інших об'єктів Сонячної системи".