Кішки виявилися еволюційно пристосованішими за собак - вчені

З еволюційної точки зору кішки виявилися пристосованішими за собак, повідомляють РИА Новости з посиланням на The Independent

Дослідження двох тисяч доісторичних скам'янілостей виявило, що родина котових історично було більш пристосованішою до виживання за родину псових, пише видання, зазначаючи, що саме через кішок вимерло понад 40 видів собак в Північній Америці.

Це сталося близько 20 мільйонів років тому, коли представники родини котових прийшли до Північної Америки з Азії. Саме після цього кількість видів псових почала скорочуватися.

Причиною цьому слугувало те, що кішки зазвичай виявлялися більш ефективними мисливцями, внаслідок чого собаки залишалися без їжі.

При цьому доказів того, що через собак вимер який-небудь вид кішок, вченими виявлено не було.

"Поява кішок в Північній Америці згубно вплинула на різноманітність видів собак. Зазвичай ми вважаємо, що визначальну роль в еволюції видів відіграють кліматичні зміни. Однак виявилося, що стосовно собак більш важливу роль зіграла конкуренція між різними видами м'ясоїдних", — пояснив керівник дослідження доктор Даніель Сільвестро з Лозанського університету.

Читайте такожУ Женеві з'явиться бар з кішками

Він додав, що точні причини такої переваги кішок над собаками невідомі, проте це може бути пов'язано з втяжними кігтями, які стародавні кішки передали своїм прирученим нащадкам, і яких собаки ніколи не мали.