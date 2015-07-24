Пращури змій мали ноги та жили в норах - вчені

Палеонтологи знайшли в Бразилії рештки можливого пращура змій, який мав чотири лапи і жив в норах на суходолі Гондвани близько 126 мільйонів років тому.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал Science.

Вважається, що характерна "зміїна" форма тулуба – довге тіло, голова і відсутність будь-яких кінцівок — могла розвинутися серед потенційних пращурів змій щонайменше 26 разів. Різноманітність форм тіла у стародавніх змій, знайдених у відкладеннях мезозою і кайнозою, не дозволяє вченим дійти єдиної думки, як вони розвивалися і чому перейшли до такого способу життя.

Ніколас Лонгріч (Nicholas Longrich) з університету Бата (Великобританія) і його колеги знайшли можливу відповідь на всі ці питання, вивчаючи скам'янілості, знайдені у відкладеннях юрського періоду на території Бразилії.

В одній з приватних колекцій вченим вдалося знайти рештки істоти, яка майже за всіма своїми ознаками великої кількості хребців, витягнутої черепній коробці і короткої морді, гнучкій структурі ребер – нагадувала сучасних змій. Автори статті назвали його Tetrapodophis amplectus, на честь його головної незвичайної особливості.

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Справа в тому, що ця істота, на відміну від всіх інших відомих викопних предків змій, мала чотири повноцінних лапи, якими тварина могло вільно рухати. Вони, як припускають вчені, не були "засобом пересування" цієї найдавнішої змії, а допомагали їй утримувати жертву під час її задушення чи поїданні, або ж дозволяли двом особинам протилежної статі чіплятися одне за одне під час парування.