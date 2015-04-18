У Фінляндії п'ятьом котам дали звання героїв

Про це пише Еспресо.TV із посиланням на фінське видання Yle.

Кішки й коти, які отримали почесне звання, допомогли врятувати людські життя або ж допомогли уникнути серйозних нападів хвороби.

Четверо з п'яти нагороджених у цьому році героїв - звичайні коти без породи. Нагороди отримали Сімба з Котки, Сеппо з Вантаа, Меррі з Лахті і Калле з Париккала.

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П'ята героїня, короткошерстий орієнтал Пирпана з містечка Рюттюля - єдина породиста кішка в цій компанії.

Відомо, що рудий Сімба врятував життя свого господаря, який страждає від діабету. Одного ранку він дряпав і кусав хазяїна доти доки той не прокинувся і не поміряв рівень цукру в крові – стало зрозуміло, якби кіт не розбудив би хазяїна, той би помер.