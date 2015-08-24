Google привітав українців з Днем Незалежності вишиванкою і калиною

Пошукова система Google привітала українців з Днем Незалежності, стилізувавши свій логотип під українську вишиванку. Його пофарбували в кольори українського прапора та прикрасили вінком з гілок калини.

Сьогодні Україна відзначає 24-у річницю проголошення своєї незалежності.

Цього дня 24 роки тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

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