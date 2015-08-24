Google привітав українців з Днем Незалежності вишиванкою і калиною
11:19, 24 серпня 2015Наука та IT
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У такий спосіб пошуковик вітає своїх користувачів з 24-ю річницею Дня Незалежності України.
Google вітає українців з Днем Незалежності / www.google.com.ua
Пошукова система Google привітала українців з Днем Незалежності, стилізувавши свій логотип під українську вишиванку. Його пофарбували в кольори українського прапора та прикрасили вінком з гілок калини.
Сьогодні Україна відзначає 24-у річницю проголошення своєї незалежності.
Цього дня 24 роки тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.
1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.
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