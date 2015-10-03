Засновник SpaceX і Tesla запропонував запалити на Марсі два термоядерних сонця

Засновник та керівник компанії SpaceX Ілон Маск розповів про деталі свого плану зі зміни клімату Марса з метою створення умов для подальшої колонізації планети, повідомляють РИА Новости.

"За словами Маска, для того щоб зробити Червону планету придатною для життя людей, необхідно запалити два пульсуючих сонця над її полюсами", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що вчений і бізнесмен раніше висунув ідею про термоядерне бомбардування Марса з метою зміни клімату планети.

Коментуючи свою пропозицію, Маск уточнив, що вибухи термоядерних бомб над полюсами планети потрібні для створення двох карликових пульсуючих аналогів Сонця. На думку Маска, це в короткий термін призведе до розігрівання атмосфери Марса.

"Газифікація замороженого вуглекислого газу, згущення атмосфери і підвищення температури води призведе до парникового ефекту. Подальшому розігріву планету сприятиме каскадний ефект", — розповів Маск.

Бізнесмен зазначив, що вибухи передбачається провести не на самій поверхні планети, тому вони не завдадуть серйозної шкоди.

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Маск підкреслив, що технології, за якою ці вибухи можуть бути здійснені, наразі не існує.