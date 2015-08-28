Астронавт Базз Олдрін озвучив терміни колонізації Марсу

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

Олдрін сподівається, що заснувати поселення на планеті вдасться за 25 років, в 2039 році. В такому випадку початок колонізації вдасться приурочити до 70-річчя висадки космічного корабля «Аполлон-11» на Місяць. Однак астронавт визнає, що терміни можуть змінитися.

Згідно його концепції, колоністів будуть відправляти на Марс на 10 років і у них буде можливість повернутися після закінчення цього терміну на Землю. Олдрін вважає, що в якості перевалочних пунктів можна буде використовувати місяці Марса: Фобос і Деймос.

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Олдрін брав участь у висадці космічного корабля «Аполлон-11» на Місяць 21 липня 1969 року. Він пробув на Місяці трохи більше півтора годин, Армстронг — приблизно 2,5 години.