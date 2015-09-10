На Марс запропонували скинути термоядерні бомби

Таку ідею в ефірі одного з американських телеканалів висловив голова компаній SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск, передає Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

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Бізнесмен назвав Червону планету негостинною, а її тераформування (зміна клімату до придатних для життя умов) запропонував почати зі створення парникового ефекту шляхом нагрівання атмосфери Марса.

Зробити планету схожою на Землю, за словами Ілона Маска, можна набагато швидше за допомогою вибухів термоядерної зброї над її полюсами. Ведучий телешоу Стівен Кольбер, що є власником Model S, після цього назвав главу компаній SpaceX і Tesla Motors лиходієм і похвалив його за оптимізм щодо освоєння Марса.

"Я думаю, найголовніше, що ми повинні вирішити в цьому столітті - проблема стійкої енергетики", - додав Ілон Маск.

Ілону Маску належать компанії SpaceX, яка спеціалізується на виробництві ракет і космічних кораблів, PayPal (електронні платежі), Tesla Motors, що випускає електромобілі, в тому числі Model S, Hyperloop Transportation Technologies (проект вакуумного потяга, що переміщається з надзвуковою швидкістю).