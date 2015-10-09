Вихідними повз Землю на близькій відстані пролетить астероїд

Очікується, що величезний астероїд 86666 (2000 FL10) пролетить місячну орбіту приблизно 10-11 жовтня, передає ТСН із посиланням на The Daily Mirror.

Згідно з інформацією NASA, астероїд уперше було помічено 16 років тому. Науковці класифікували його як "навколоземний астероїд", чия орбіта пересікає орбіту Землі, аналогічно з Аполлоном 1862.

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Проте, якщо Аполлон класифікували як потенційно небезпечний для планети об'єкт, то астероїд 86666 (2000 FL10) не наблизиться до Землі настільки, щоб спричинити якусь шкоду.

Науковці стверджують, що найближчі 23 роки земляни можуть не хвилюватися.