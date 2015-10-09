Вихідними повз Землю на близькій відстані пролетить астероїд
08:51, 09 жовтня 2015Наука та IT
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У міжнародному космічному агентстві NASA підтвердили, що цими вихідними повз Землю на дуже близькій відстані пройде великий астероїд.
Астероїд пролетить на вихідних / Фото NASA
Очікується, що величезний астероїд 86666 (2000 FL10) пролетить місячну орбіту приблизно 10-11 жовтня, передає ТСН із посиланням на The Daily Mirror.
Згідно з інформацією NASA, астероїд уперше було помічено 16 років тому. Науковці класифікували його як "навколоземний астероїд", чия орбіта пересікає орбіту Землі, аналогічно з Аполлоном 1862.
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Проте, якщо Аполлон класифікували як потенційно небезпечний для планети об'єкт, то астероїд 86666 (2000 FL10) не наблизиться до Землі настільки, щоб спричинити якусь шкоду.
Науковці стверджують, що найближчі 23 роки земляни можуть не хвилюватися.
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