Вчені довели здатність кішок розпізнавати вираз обличчя господаря

Моріа Гальван і Дженніфер Вонк з Оклендського університету в Рочестері, штат Мічиган, США досліджували поведінку 12 кішок і їх власників, повідомляє "Моя планета" з посиланням на BBC. Вчені виявили, що тварини ведуть себе по-різному в залежності від того, посміхався їх власник або хмурився.

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Коли господар посміхався, кішки зазвичай демонстрували "позитивну" поведінку: муркотіли, терлися, забиралися до людини на коліна. Схоже, вони більше хотіли перебувати поруч з власниками, коли ті посміхалися, ніж коли були не в настрої.

Картина була зовсім іншою, коли 12 котів проводили час з незнайомими людьми, а не з їх власниками. У цьому випадку вони показали однакову кількість позитивної поведінки незалежно від того, посміхалася людина або хмурилася.

Отримані результати свідчать про дві речі: кішки можуть читати вираз обличчя людини і вчаться цій здатності протягом тривалого часу.

Раніше було відомо, що вираз обличчя людини добре зчитують собаки. І це перші переконливі докази того, що кішки мають подібні здібності.

Однак це не означає, що кішки здатні на емпатію до нас. Більш ймовірно, що вони навчилися асоціювати посмішку своїх власників з нагородами або з неможливістю "репресій".

Як би то не було, дослідження показало, що кішки здатні тонко розрізняти нюанси людських жестів і зовсім не так байдужі, як ми про них думали. Дослідники роблять більш фундаментальні висновки: кішки зацікавлені у нас.

Різниця між готовністю собак і кішок відповідати на людські емоції може бути пояснена тим, що собаки були одомашнені набагато раніше. За даними генетичного дослідження, результати якого були оприлюднені в цьому році, процес одомашнення собак почалася більше 30 тис. років тому, тоді як кішку почали приручати на 20 тис. років пізніше.

Більш яскраві відповіді собак на наші емоційні жести могли виникнути просто тому, що вони мали більше часу, щоб пристосуватися до життя з людьми.