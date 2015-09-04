Вчені розповіли, чому коти люблять самотність

Згідно висновку вчених, вся справа в безпеці, пише "Моя планета". Дослідники з Університету Лінкольна встановили, що коти, на відміну від собак, не пов'язують відчуття безпеки з господарем. Можливо, відзначають експерти, це характерно для всіх представників сімейства котячих.

Читайте такожВчені з'ясували причину популярності відеороликів за участю котів

Котів перевірили за допомогою тесту "Дивна ситуація", який в 1970-х роках був розроблений психологами для дітей. Суть його полягала в тому, що дітей у віці від 12 до 18 місяців на деякий час забирали від матері, а потім повертали їй, спостерігаючи за реакцією дитини на стресову ситуацію.

Тест виявляв рівень прихильності дітей до своїх матерів. Вчені спостерігали за тим,як радіє дитина, повертаючись до мами, - це говорило про те, чи відчуває вона себе в небезпеці, перебуваючи далеко від батьків.

Котів піддали такому ж випробуванню, на якийсь час забравши їх від господаря. При цьому вчені відстежували 3 параметри: спроби знайти господаря, загальний рівень пасивності та активності та ознаки наявності стресу за відсутності господаря.

В результаті коти не продемонстрували так званий надійний стиль прихильності. Таким чином, "Дивна ситуація" допомогла дослідникам зрозуміти, що коти не відчувають себе в більшій безпеці поряд з людиною, а тому спокійно переносять самотність, на відміну від собак.