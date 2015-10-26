Вчені встановили взаємозв'язок забарвлення кішки і її агресивності

Дослідники провели інтернет-опитування, щоб перевірити загальне припущення про те, що черепахові (чорно-біло-руді) кішки частіше агресивні по відношенню до людей, ніж інші, передає "Моя планета" з посиланням на The Independent.

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У загальній складності анкету, в якій потрібно перерахувати частоту і ступінь агресивного поводження кішки під час повсякденних взаємодій і походів до ветеринара, заповнили 1274 власники кішок. У підсумку кожній кішці був присвоєний рейтинг за шкалою агресивності.

Порівнюючи середню оцінку агресивності для різних кольорових груп, вчені підтвердили, що черепахові кішки поряд з чорно-білими і сіро-білими частіше виявляли агресію до людини.

Чорно-білі були найбільш агресивні, коли їх брали на руки, сіро-білі – під час походів до ветеринара, черепахові виявляли незговірливість в ході повсякденної взаємодії з людьми.

Так що, якщо ви хочете більше котячої ласки і мінімуму суєти, заводьте чорну, сіру, білу або смугасту кішку, відзначають дослідники.

Черепахова з білим, або триколірна - домашня кішка з плямами чорного і рудого кольору з білим. Чорний (пігмент еумеланін) і рудий (феомеланін) під впливом генів, видозмінюючих їх відтінки, можуть перетворюватися, відповідно, в блакитний і вершковий, шоколадний і рудий, ліловий і кремовий та інші.

Через генетичний зв'язок кольору шерсті і хромосоми, що визначає стать, в переважній більшості випадківтриколірними бувають кішки, а не коти. Коти зустрічаються вкрай рідко і мають дві X-хромосоми (анеуплоїдія).

Нагадаємо, нещодавно американські вчені представили результати досліджень, які вперше переконливо доводять здатність кішки розпізнавати вираз обличчя їх власників.