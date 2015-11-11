США легалізували видобуток корисних копалин на астероїдах

Крім цього, документ регламентує продовження строків використання МКС з боку США до 2024 року, передає Lenta.ru. Незабаром документ повинен підписати президент Барак Обама, після чого той набуде статус закону.

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Американські сенатори впевнені, що прийняття законопроекту сприятиме розвитку економіки США та інноваційної складової американських компаній, ставши «ключовою віхою» в освоєнні космосу.

Лідер республіканської більшості в палаті представників Конгресу Кевін Маккарті зазначив, що закон дасть американцям, які готові вкладати кошти у видобуток корисних копалин на астероїдах, юридичну визначеність і можливість реалізовувати подібні починання.

Голова комітету нижньої палати з питань науки Ламар Сміт висловив упевненість в тому, що прийняття закону сприятиме розвитку приватних космічних компаній, а повністю оцінити його значимість можна буде після десятків років.

Прийняття законопроекту лобіювала створена в США компанія Planetary Resources. Її засновники планують використовувати безпілотні космічні кораблі для видобутку хімічних компонентів палива, дорогоцінних металів, включаючи золото і платину, а також воду. До 2020 року вони розраховують створити в космосі «сховище палива».

У компанії впевнені, що в космосі практично в незліченних кількостях знаходяться рідкісні на Землі метали і мінерали, а з приблизно 9 тис. відомих навколоземних астероїдів 1,5 тис. за енерговитратами досягти так само легко, як дістатися до Місяця.