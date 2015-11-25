Китайський браузер обійшов Apple Safari на мобільному ринку

Про це свідчить статистика незалежної компанії StatCounter, передає Lenta.ru. Збільшення частки ринку стало наслідком зростання популярності браузера в низці країн Азії. Так, в Індії UC Browser на початок жовтня займав 54,42% ринку, а в Індонезії – 49,05%. Браузер також займає перше місце на ринку Пакистану, де його частка в жовтні збільшилася до 33,76%.

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UC Browser був розроблений компанією UCWeb, що входить в Alibaba Group. Перша версія для пристроїв на платформі Java з'явилася на світ у 2004 році, а шістьма роками пізніше була представлена версія для iOS і Android. Програма використовує стиснення сторінокза допомогою проксі-серверів і спеціальних налаштувань для оптимізації швидкості, а також здатна пристосовуватися до умов різних мереж і підтримувати мультизагрузку файлів.

Перше місце серед мобільних браузерів займає Chrome, його частка ринку на кінець жовтня становить 35,85%, що на 1,47% більше, ніж місяцем раніше. UC Browser займає друге місце з часткою 17,42%, що на 0,6% більше, ніж місяцем раніше. У Safari частка в жовтні склала 16,38%, що на піввідсотка менше, ніж місяцем раніше. Ще один популярний мобільний браузер Opera продовжує втрачати користувачів. Його ринкова частка знизилася з вересневих 13,32% до 12,54%.