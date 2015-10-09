Apple видалила деякі додатки через загрозу безпеці користувачів

13:59, 09 жовтня 2015
Наука та IT
128 0

Apple заявила про те, що видалила "кілька" програм з App Store у зв'язку з тим, що вони можуть завдати шкоди безпеці персональних даних користувачів.

REUTERS

Представники компанії заявили про те, що додатки загрожують безпеці користувачів тим, що встановлюють сертифікати, які передають особисті дані третім особам, повідомляє DT.UA з посиланням на Reuters.

Читайте такожТрійку найдорожчих брендів у світі знову очолила Apple

Як йдеться в заяві компанії "Apple всіма силами намагається захистити особисте життя і безпеку користувачів. Ми співпрацюємо з розробниками з метою якомога швидше повернути додатки в App Storе, намагаючись вирішити проблеми з конфіденційністю наших клієнтів".

Одним з видалених додатків стала програма Been Choice, яка дозволяла блокувати рекламу в додатках.

Раніше стало відомо про те, що пристрої Apple атакує новий троян. Вірус під назвою YiSpecter володіє досить широкими можливостями і ховається під виглядом програми QVOD. Він дозволяє зловмисникам показувати на зараженому пристрої рекламні повідомлення, може змінювати закладrb Safari і відновлюється після видалення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter