Apple видалила деякі додатки через загрозу безпеці користувачів

Представники компанії заявили про те, що додатки загрожують безпеці користувачів тим, що встановлюють сертифікати, які передають особисті дані третім особам, повідомляє DT.UA з посиланням на Reuters.

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Як йдеться в заяві компанії "Apple всіма силами намагається захистити особисте життя і безпеку користувачів. Ми співпрацюємо з розробниками з метою якомога швидше повернути додатки в App Storе, намагаючись вирішити проблеми з конфіденційністю наших клієнтів".

Одним з видалених додатків стала програма Been Choice, яка дозволяла блокувати рекламу в додатках.

Раніше стало відомо про те, що пристрої Apple атакує новий троян. Вірус під назвою YiSpecter володіє досить широкими можливостями і ховається під виглядом програми QVOD. Він дозволяє зловмисникам показувати на зараженому пристрої рекламні повідомлення, може змінювати закладrb Safari і відновлюється після видалення.