У США відкрився саміт з геномного редагування

Багато експертів сподіваються, що нові технології дозволять лікувати багато захворювань, передає Бі-бі-сі.

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У той же час геномне редагування залишається спірним питанням, у тому числі з етичної сторони. Навіть деякі прихильники методу визнають, що люди ще недостатньо підготовлені до того, щоб безпечно маніпулювати ДНК.

Використання цієї технології регулюється в світі по-різному: наприклад, у США дослідникам заборонено використовувати на ці цілі бюджетні кошти, зате в Китаї вже ведуться повномасштабні розробки.

Багато експертів закликають до міжнародної угоди, яка б забороняла використання геномного редагування для створення генетично більш розвинених людей.