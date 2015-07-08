Банки ДНК виявилися найбільш швидко зростаючим сегментом мережі

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на журнал PLoS One.

Найбільш динамічним і швидко зростаючим сегментом глобальної мережі в найближчі 10-15 років будуть не відеохостинги або соціальні мережі, а банки геномних даних і пов'язані з ними портали.

"По мірі подальшого поліпшення технологій аналізу ДНК і зменшення ціни цієї процедури, ми очікуємо справжній вибух у поширенні технологій секвенування у повсякденному житті та викликаний цим інформаційний "потоп". Єдина можливість пережити його – покращити комп'ютерну інфраструктуру, що відповідає за обробку геномних даних", — заявив Джин Робінсон (Gene Robinson) з університету штату Іллінойс в Урбана (США).

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Робінсон, генетик за фахом, а також кілька математиків і програмістів вирішили оцінити масштаби цього вибуху, порівнявши як розвивалися найдинамічніших сегментів глобальної мережі в останні роки – соціальні мережі, відеохостинги і розподілені системи обробки наукової інформації.

В якості перших двох виступали всім знайомі портали – сервіс мікроблогів Twitter і відеохостинг Youtube, а в ролі третього виступав ряд проектів з астрономії, фізиці елементарних частинок і молекулярної біології.

Всупереч очікуванням вчених, найбільше за останні роки зросли обсяги оброблюваної, переданої та збереженої інформації не в соцмережах і відеохостингах, а в геномних банках даних.

Для порівняння, перші виробляють приблизно по 10-100 петабайт (мільйонів гігабайт) "оригінального контенту" щороку, що може здатися дуже великою цифрою. Геномні бази даних поповнюються аналогічним чином, однак швидкість їх зростання в рази більше – кожні сім-вісім місяців обсяг нових генетичних даних подвоюється.

Завдяки цьому, буквально за десять років інтернет-банки геномної інформації будуть "товстіти" на кілька ексабайт (тисяч петабайт) на рік, що створить безліч проблем зі зберіганням і обробкою подібної маси даних. Велика частина з них буде посилена тим, що біологи, на відміну від фізиків і астрономів, ще не виробили єдиних стандартів обробки, стиснення та архівування геномної інформації.

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Як пояснюють автори статті, генетики не змогли створити алгоритм, який дозволив би їм "викидати" загальні і незначні фрагменти людської ДНК. Завдяки цьому зберігання геномів навіть членів "золотого мільярда" вимагатиме накопичувачів ємністю в кілька ексабайт, що є великою проблемою сьогодні і буде важко і через 10 років.

"Дуже довго люди використовували прикметник "астрономічний" для опису речей, які мають справді гігантський масштаб, обсяг або розмір. Розкривши неймовірну швидкість приросту геномних даних, я і колеги тепер пропонуємо називати подібні речі не "астрономічними", а "геномними", — підсумовує Майкл Шатц (Michael Schatz) з Лабораторії Колд-Спрінг-Харбор (США).