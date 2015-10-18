Вивчення ДНК британців допомогло вченим виділити гени ожиріння та шизофренії

Аналіз дрібних мутацій в ДНК 10 тисяч жителів Великобританії допоміг вченим виділити гени, поломки та варіації в яких призводять до розвитку ожиріння або шизофренії, повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі Annals of Human Genetics.

"Якщо порівняти ДНК двох людей, то ви знайдете мільйони дрібних відмінностей між ними. Їх велика кількість заважає визначенню того, які мутації збільшують ризик розвитку хвороби. Але, якщо порівнювати геноми більшої кількості людей, нам поступово стане ясно, які зміни призводять до яких наслідків", — розповідає Девід Кертіс (David Curtis), генетик з університетського коледжу Лондона (Великобританія).

У своєму дослідженні Кертіс та його колеги скористалися плодами масштабного генетичного дослідження UK10K, в рамках якого британські генетики проаналізували структуру ДНК і набори дрібних мутацій в геномах понад 10 тисяч жителів Великобританії різних вікових і соціальних категорій.

Крім здорових людей, у цьому проекті, як зазначають дослідники, брало участь близько двох тисяч британців, які страждали на шизофренію та вкрай важкі форми ожиріння, які почали проявляти себе в дитинстві. Вчені скористалися цим для пошуку варіацій в генах, які можуть бути пов'язані з розвитком цих двох розладів.

Як з'ясували Кертіс та його колеги, в розвитку ожиріння можуть бути задіяні гени MC4R, CRHR1 і SNORD115, рідкісні версії яких часто зустрічаються у людей, які страждають від зайвої ваги. Що цікаво, останній ген може бути пов'язаний з розвитком рідкісного і вкрай незвичайного синдрому Прадера-Віллі, носії якого є своєрідним еталоном ненаситності, і які майже завжди страждають від екстремальних форм ожиріння.

Порівняння геномів британських шизофреніків показало, що розвиток багатьох форм цього психічного розладу може бути пов'язаний з мутаціями в гені NLGN2. Ця ділянка ДНК, як пояснюють автори статті, відповідає за коректну передачу імпульсом між синапсами нейронів в мозку, і мутації в ньому можуть порушувати цей процес і приводити до розвитку шизофренії.

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Крім цих генів, британські генетики виділили кілька десятків інших ділянок геному, які можуть бути у той чи інший спосіб пов'язані з розвитком ожиріння та психічних розладів. Про ці мутації вчені пообіцяли розповісти в своїх наступних статтях.