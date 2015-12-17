Вчені назвали терміни появи перших домашніх собак

Команда дослідників під керівництвом Петера Саволайнена з Королівського технологічного інституту в Швеції вивчила геном 58 представників собачого роду, в тому числі вихідців з Південно-Східної та Північно-Східної Азії, сільських собак з Нігерії, а також низки порід з інших частин світу, в їх числі афганська борза і сибірський хаскі, передає "Моя планета" з посиланням на The Daily Mail.

Аналіз ДНК показав, що тісніше всього з сірими вовками пов'язані собаки з Південно-Східної Азії. Дослідники припускають, що саме в цьому регіоні з'явилися перші домашні пси, які потім розповсюдилися по всьому світу.

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За словами Петера Саволайнена, історія собак включає в себе три етапи. Спочатку частина вовків прибилася до людей, харчуючись харчовими відходами. Збагнувши вигоду такого співіснування з людиною, ці вовки поступово одомашнились. Другий етап – існування домашніх собак, які ще не встигли розділитися на породи. Третій етап – розведення людиною різних порід. Вивчення геному корінних південно-китайських собак дозволило повністю простежити цей ланцюжок.

Близько 15 тис. років собаки почали поширюватися на Близький Схід і Африку, а ще через 5000 років досягли Європи. Це пов'язують з міграцією людини, а також із завершенням льодовикового періоду.

Раніше були озвучені результати іншого аналогічного дослідження, проведеного фахівцями Корнельського університету США. Вони дійшли висновку, що сучасні собаки ведуть свій рід від предків,що мешкали в Центральній Азії.

Крім того, нещодавно в Арктиці були знайдені найдавніші породисті собаки.