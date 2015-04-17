Вчені порівняли дружбу людини і собаки з любов'ю матері і немовляти

Японські фізіологи спробували з'ясувати, що саме відбувається з людиною і собакою в момент спілкування, пише «Моя Планета». Вони провели експеримент: запросили власників собак і вовків зі своїми вихованцями і попросили їх спілкуватися з ними протягом півгодини в окремих кімнатах. Серед господарів були і чоловіки, і жінки, а серед собак - різні породи: золотисті ретривери, пуделі, джек-рассел-тер'єр, німецька вівчарка і кілька мініатюрних шнауцерів.

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Під час досвіду одні господарі просто розмовляли з вихованцями, інші чіпали їх і обіймали, треті грали. Вчені стежили за тривалістю поглядів, якими обмінюються люди і тварини. За допомогою аналізів, які взяли у господарів і вихованців до і після експерименту, було встановлено, що у пар, які найдовше заглядали один одному в очі, значно підвищився рівень окситоцину - так званого гормону ніжності, який зміцнює зв'язок між матір'ю і дитиною і між партнерами в моногамних парах.

Між вовками і їх господарями нічого подібного не відбувалося: рівень окситоцину залишався однаковим. Вчені відзначають, що вовки уникають зорового контакту, оскільки сприймають його як потенційну загрозу. Експеримент наочно продемонстрував, що собаки, на відміну від вовків, використовують взаємні погляди як форму соціальної комунікації з людьми і саме це допомогло їм встановити таку міцну й тривалу дружбу з людиною тисячі років тому.

У другій частині експерименту вчені вирішили з'ясувати, як окситоцин впливає на тварин, якщо вводити його штучно. Учасниками стали тільки власники з собаками: чотириногим закапали в ніс фізрозчин, що містить окситоцин. У ході досвіду 27 добровольців знаходилися в приміщенні зі своїми чотириногими друзями в присутності одного незнайомця. Людям було заборонено гладити собак і розмовляти з ними. В учасників були, як і раніше, взяті аналізи до і після експерименту. Особливу увагу було звернено на поведінку собак: проводилися виміри, як часто і як довго вони дивилися на своїх господарів. Виявилося, що окситоцин вплинув тільки на сук, але не на псів: вихованці жіночої статі стали частіше і довше дивитися на своїх власників. Аналізи показали, що рівень окситоцину підвищився не тільки у тварин, але у господарів - саме тих, на яких закоханими очима дивилися їх собачки.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science, вчені відзначають, що відносини людини і собаки є прикладом унікальної міжвидової прихильності. Взаємні погляди допомагають сформувати зв'язок в цій парі точно так само, як це відбувається між матір'ю та немовлям.