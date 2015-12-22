Apple виплатить Ericsson патентні відрахування за 7 років продажів айфонів

В Ericsson не стали розкривати суму ліцензійної угоди про використання технологій в майбутньому, передає tvrain.ru з посиланням на Wall Street Journal. При цьому загальний дохід шведської компанії від ліцензійних відрахувань в цьому році повинен скласти близько $1,5 млрд. Після оголошення про укладення угоди акції Ericsson зросли на 3%.

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«Ми, зрозуміло, хотіли врегулювати претензії в позасудовому порядку», - підкреслив глава підрозділу по захисту інтелектуальної власності Ericsson Касим Альфалахи. В Apple підкреслили, що готові заплатити «чесну ціну» за використання необхідних технологій.

Ericsson володіє патентами на деякі ключові технології, які необхідні для роботи мобільних пристроїв в 2G, 3G і 4G-мережах.