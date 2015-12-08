Apple випустила чохол з акумулятором для iPhone 6s

Аксесуар заряджається одночасно зі смартфоном передає Lenta.ru. Ємність вбудованого акумулятора невідома. Виробник стверджує, що повного заряду батареї вистачить на те, щоб до 25 годин говорити по телефону і до 18 годин працювати в інтернеті через LTE.

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Smart Battery Case доступний в двох колірних рішеннях: білому і темно-сірому.

За замовчуванням в iPhone 6s встановлений акумулятор ємністю 1715 міліампер-годин. За заявою Apple, цього достатньо, щоб смартфон пропрацював в режимі розмови - до 14 годин.

Офіційні продажі iPhone 6s і iPhone 6s Plus стартували 25 вересня. Основне нововведення лінійки - технологія 3D Touch, що дозволяє смартфону розрізняти силу дотику. Перші три дні продажів виявилися для Apple рекордними: за цей термін було реалізовано 13 млн пристроїв.