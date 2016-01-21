Американський та російський космонавти побили рекорд перебування на МКС

Келлі і Корнієнко провели на борту орбітальної лабораторії 10 місяців, повідомляє "Голос Америки". Мета їх експедиції, розрахованої на рік, вивчення впливу тривалих космічних польотів на фізіологію і психологію людини. Очікується, що результати цих досліджень будуть використовуватися для підготовки більш тривалих космічних експедицій, наприклад, на Марс.

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"Чим довше ви залишаєтеся тут, тим більше може бути потенційних проблем: втрата кісткової маси, м'язової маси, проблеми із зором, навіть з нашою серцево-судинною системою, вплив радіації тощо", – сказав Скотт Келлі.

За словами американського космонавта, його попередній космічний політ, який тривав 159 днів, вплинув на його очі, але потім їх стан стабілізувався.

Михайло Корнієнко повідомив, що хоча він не став би говорити, що жити в космосі легко, він думає, що вони могли б залишитися на станції ще довше.

"Коли нас забирали, то враховували наш стан і підготовленість. Тому, якщо необхідно, ми можемо поставити новий рекорд. Не скажу, що це просто, але, думаю, я зміг би залишитися тут ще й зробити ще один крок", – сказав Корнієнко.

Келлі і Корнієнко залишаться на МКС до березня, коли їх експедиція підійде до кінця. NASA повідомило, що дані, зібрані за підсумками їх 342-денної місії, будуть використані для визначення можливостей зниження ризиків в ході майбутніх експедицій з дослідження далекого космічного простору.