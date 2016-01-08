На МКС проведуть експеримент з підготовки людини до польотів на інші планети

Ці дані були оголошені на спільній прес-конференції членів екіпажу в Центрі управління польотами NASA у Х'юстоні, повідомляє ТАСС. "Головне завдання - збір статистичного матеріалу та вивчення впливу на організм людини факторів, обумовлених тривалим перебуванням в космосі", - повідомив на прес-конференції командир екіпажу Олексій Овчінін. За його словами, результати дослідів, "дадуть можливість вченим зробити висновки, що дозволять людині подорожувати до інших планет, астероїдів і повертатися в хорошій фізичній формі".

Читайте такожNASA показало найкращі знімки Землі, зроблені з борту МКС у цьому році (фото)За даними Управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору, надзавдання тестів - вивчення закономірностей руху різних субстанцій в тілі людини в умовах невагомості. Особливу увагу вчені планують приділити коливанням внутрішньочерепного тиску космонавтів і кров'яного тиску у всіх судинах їх організмів.

До складу місії МКС-47 входять російські космонавти Олексій Овчінін, Олег Скрипочка і американський астронавт Джефф Вільямс. Російсько-американський експеримент, про який йде мова, отримав назву Fluid shifts.

Як очікується, екіпаж відправиться на МКС на борту корабля "Союз-ТМА-20М" 19 березня з космодрому Байконур. Експедиція розрахована на 6 місяців, протягом яких члени екіпажу планують провести близько 250 наукових експериментів і досліджень, в тому числі в галузі фізики і біології.