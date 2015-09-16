NASA вивчає можливості МКС у підготовці польоту на Марс

Про це повідомило NASA у зв'язку з досягненням важливої віхи в ході нинішньої експедиції на борту орбітального комплексу, передає ТАСС.

У вівторок російський космонавт Михайло Корнієнко і американський астронавт Скотт Келлі, які вперше відправилися на МКС на цілий рік, відпрацювали там рівно половину цього терміну.

"З моменту їх прибуття на станцію 27 березня пройшов 171 день, - відзначило NASA. - По закінченні 342 днів, 3 березня 2017 року, вони повинні будуть повернутися на Землю, а наукові дані, отримані за час їх польоту, допоможуть вченим краще зрозуміти, як людський організм реагує і адаптується до тривалого перебування в космосі".

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"NASA і Роскосмос вже вивчають ідеї для майбутніх місій на космічну станцію в цілях вдосконалення технологій і методів, які будуть потрібні для організації подорожей вглиб Сонячної системи, - заявило американське відомство. - Космічні агентства розглядають питання про доцільність ще однієї експедиції на МКС довжиною в рік, а також інші пропозиції, в тому числі участь членів екіпажів в експериментах із штучним моделюванням певних умов на Землі відразу ж після повернення з космосу".

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NASA також нагадало, що "МКС продовжує служити полігоном для відпрацювання важливих технологій, які допоможуть підготувати першу подорож людини на Марс". Організувати його космічне відомство США планує в 2030-і роки і не виключає, що цей амбітний проект буде здійснюватися за участю іноземних партнерів. Політ Келлі та Корнієнка довжиною в рік - "це найсвіжіший приклад використання МКС в якості платформи для підготовки до вивчення людиною далекого космосу".

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Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародна команда вчених відібрана до США для участі в новому експериментах по імітації умов польоту на Марс. Протягом 365 днів шестеро добровольців будуть жити в повній ізоляції від зовнішнього світу на схилі сплячого вулкана Мауна-Лоа на Гавайських островах, що віддалено нагадує пейзаж Червоної планети.