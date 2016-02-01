Росія знову зібралася будувати багаторазову ракету-носій

Про це повідомили ТАСС в ЦНДІмаш - головному науковому інституті "Роскосмосу".

"Для забезпечення конкурентоспроможності Росії на міжнародній арені в області багаторазових засобів виведення у "Федеральній космічній програмі на 2016-2025 роки" в рамках складової частини науково-дослідної роботи "Авангард"/"Флагман" заплановано, з залученням головних конструкторських бюро галузі, випуск системного проекту з космічного ракетного комплексу, що включає ракету-носій з багаторазовою першою ступінню і різними схемами її порятунку: ракетодинамічною, парашутно-реактивною і крилатою", - сказав представник ЦНДІмаш.

Читайте такожРосійський "Протон-М" вивів на орбіту європейський супутник зв'язку Eutelsat-9B

За підсумками розробки системного проекту, пояснив співрозмовник агентства, фахівці оцінять можливість досягнення багаторазовою ракетою необхідних характеристик, термінів її створення і вартість.

Після отримання цих даних буде визначено порядок подальших робіт, включаючи "натурні відпрацювання технологій порятунку першого ступеня з використанням льотного демонстратора - перспективної ракети-носія надлегкого класу", уточнив представник інституту.

У Росії вже велися роботи по створенню багаторазових космічних комплексів. Зокрема, перша ступінь ракети-носія "Енергія" (проект "Енергія-Буран") повинна була після запуску повертатися на Землю за допомогою парашутів та твердопаливної рухової установки м'якої посадки. Однак через закриття проекту ці роботи так і не були виконані.

У 2003 році Центр ім. Хрунічева, який випускає ракети "Протон-М" і "Ангара", продемонстрував повнорозмірний макет багаторазового ракетного блоку "Байкал" для першої ступені ракети-носія з сімейства "Ангара", однак пізніше було визнано недоцільним переходити до етапу практичної реалізації проекту в металі.

У США вже дві приватні компанії випробували ракети зі стартом і наступною посадкою. Компанія Blue Originпровела випробування з одноступеневою ракетою легкого класу, а SpaceX вдалося посадити першу сходинку двоступінчастого носія середнього класу Falcon 9.