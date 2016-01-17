NASA запустило ракету-носій Falcon 9 з погодним супутником

21:40, 17 січня 2016
Наука та IT
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NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3. 

REUTERS

Американське агентство вело трансляцію на своєму сайті.

Варто зазначити, що старт здійснили з бази військово-повітряних сил США в Каліфорнії.

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Стало відомо, що отриману зf допомогою супутника інформацію будуть використовувати для вивчення змін світового клімату і прогнозування ураганів і тайфунів.

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