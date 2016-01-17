NASA запустило ракету-носій Falcon 9 з погодним супутником
21:40, 17 січня 2016Наука та IT
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NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3.
REUTERS
Американське агентство вело трансляцію на своєму сайті.
Варто зазначити, що старт здійснили з бази військово-повітряних сил США в Каліфорнії.
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Стало відомо, що отриману зf допомогою супутника інформацію будуть використовувати для вивчення змін світового клімату і прогнозування ураганів і тайфунів.
And we have liftoff of the #Jason3 satellite to monitor sea level rise. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQehttps://t.co/zCNvwbN3rA
— NASA (@NASA) January 17, 2016
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