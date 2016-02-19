NASA продовжить створення ширококутного телескопа, який змінить Hubble

Як повідомило NASA, наукова рада цього відомства схвалила програму, що передбачає будівництво апарату, що отримав назву Ширококутний інфрачервоний дослідний телескоп, передає ТАСС. "Він допоможе нам побачити чудеса Всесвіту так само, як це робить Hubble, - заявив помічник директора NASA з наукових питань Джон Грансфелд. За його словами, вчені розраховують з допомогою цієї обсерваторії отримати нові дані не тільки про зірки і екзопланети, потенційно придатні для існування біологічного життя, але і "про загадкові темні матерії і темну енергію".

Новий апарат буде створений на основі телескопа діаметром 2,4 м, що Національне управління військово-космічної розвідки США передало в користування NASA. Він має набагато більш широкий огляд, ніж Hubble, а іншою його важливою перевагою стане наявність коронографа, завдяки якому яскраве світло зірок не буде заважати спостереженню за планетами, що обертаються навколо них.

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"Цей телескоп дасть можливість бачити окремі зображення такої ж глибини і такої ж якості, як і Hubble, але він буде охоплювати ділянку простору в 100 разів ширше", - заявив начальник астрофізичного управління NASA Пол Герц. Він розраховує, що "обсерваторія дозволить вести спостереження за великими ділянками неба в діапазоні, близькому до інфрачервоного, і відповісти на фундаментальні питання з приводу будови і еволюції Всесвіту".

Передбачається, що новий телескоп відправиться на орбіту в середині 2020-х років. Як повідомило NASA, він буде перебувати у другій точці Лагранжа у системі Сонце-Земля, яка вважається ідеальною для розташування космічних телескопів. Саме там вже працюють кілька американських і європейських апаратів, туди ж буде запущений телескоп імені Джеймса Вебба.

Точна вартість проекту поки не відома. У поточному бюджеті NASA на нього виділено $90 млн, причому Конгрес асигнував навіть більше, ніж запитувало саме космічне відомство. Займатися ним буде Центр космічних польотів імені Годдарда в Гринбелті (штат Меріленд) за участю Інституту космічних телескопів у Балтіморі і Лабораторії реактивного руху в Пасадені (штат Каліфорнія).