Hubble сфотографував загибель зірки
02:40, 04 серпня 2015Наука та IT
1424 0
Оптичний телескоп Hubble допоміг дослідникам отримати якісне зображення планетарної туманності NGC 6565, яка сформувалася в процесі скидання зовнішніх оболонок із зірки, що знаходиться в її центрі, — тобто загибелі зірки і поступового перетворення її в білого карлика.
Процес загибелі зірки триває зовсім недовго — кілька десятків тисяч років / NASA
Як повідомляється на сайті американського космічного агентства NASA, планетарна туманність NGC 6565 була відкрита 14 липня 1880 року, передає DT.ua.
У центрі туманності розташована зірка, яка знаходиться в процесі "передсмертної агонії", — з нього злітають зовнішні газові оболонки. Саме в ході цього процесу формується туманність.
Читайте такожNASA показало фотографії всіх супутників Плутона
За космічними мірками, процес загибелі зірки триває зовсім недовго — кілька десятків тисяч років.
Раніше УНІАН повідомляв, що вчені агентства NASA виявили екзопланету, яка дуже схожа на Землю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter