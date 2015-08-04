Hubble сфотографував загибель зірки

Як повідомляється на сайті американського космічного агентства NASA, планетарна туманність NGC 6565 була відкрита 14 липня 1880 року, передає DT.ua.

У центрі туманності розташована зірка, яка знаходиться в процесі "передсмертної агонії", — з нього злітають зовнішні газові оболонки. Саме в ході цього процесу формується туманність.

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За космічними мірками, процес загибелі зірки триває зовсім недовго — кілька десятків тисяч років.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені агентства NASA виявили екзопланету, яка дуже схожа на Землю.