Британські вчені виявили 25 ознак страждання котів

З 25 ознак 5 відносяться до сильного болю: зміна харчової поведінки, уникнення яскравого світла, рев, стогін і закриття очей, передає Lenta.ru. На відміну від них, важке дихання, тремтіння (або озноб) і скреготіння зубами експерти не вважають ознаками болю.

Читайте такожВчені з'ясували, хто більше любить своїх хазяїв - коти чи собакиДо своїх висновків учені дійшли, зібравши в період з грудня 2014 року по травень 2015 року оцінки експертів (за методом Дельфі), що стосуються 91 потенційноїознаки болю у кішок. За відібраними 25 ознаками фахівці прийшли до згоди на 80%.

Кішки, на думку вчених, схильні приховувати серйозне фізичне нездужання. Фахівці вважають, що їх дослідження виявиться корисним власникам тварин і ветеринарам, оскільки дозволить визначити ступінь болю, який відчувають тварини.