Google випустив нову версію Android

Серед нововведень, доданих в прошивку - покращений енергозберігаючий режим Doze, який тепер активізується не тільки при статичному положенні пристрою, але і при виключенні його дисплея, змінена панель повідомлень з можливістю швидкої відповіді на вхідні повідомлення і запуск двох додатків на одному екрані, передає Lenta.ru. Остання функція, втім, вже була реалізована в деяких оболонках Android сторонніх виробників.

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Превью-версія Android N також дозволяє розробникам експериментувати з незакріпленими додатками, які можна вільно переміщати по дисплею. Крім того, у Google заявляють, що допрацювали комплекс алгоритмів Project Svelte, що дозволяє системі працювати швидше на пристроях зі слабкими технічними характеристиками.

Вихід Android N став сюрпризом для користувачів і розробників, оскільки зазвичай компанія Google анонсує програмні оновлення в травні в рамках конференції Google I/O.

Android N - робоча назва нової операційної системи. За неофіційною інформацією, фінальна версія буде випущена під брендом Android Nutella.

На поточний момент актуальною загальнодоступною версією мобільної ОС є Android Marshmallow, раніше відома як Android M.