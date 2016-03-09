Google запустив сервіс для планування відпустки
21:49, 09 березня 2016Наука та IT
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Google запустив сервіс Destinations, що допомагає користувачам спланувати відпустку через пошуковий рядок сайту.
REUTERS
Для того щоб ним скористатися, потрібно ввести слово vacation або destination після бажаного географічного напрямку, повідомляє Lenta.ru. Функція підказує оптимальні дати для бронювання готелів та покупки авіаквитків за низькими цінами, а також прогнозує сезонну погоду і популярність місця призначення на основі даних інших мандрівників.
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Крім того, в процесі вибору путівки можна вказати бажаний бюджет поїздки і додаткові переваги - наприклад, «серфінг», «походи» або «лижі».
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