NASA показало знімок озера на Плутоні

Вчені припускають, що в минулому, коли температура та тиск на Плутоні були вище, ніж сьогодні (приблизно до рівня однієї десятої частини атмосферного тиску Землі на рівні океану), на його поверхні могли існувати річки і озера з рідкого азоту. В даний час ці утворення можуть ховатися під товщею водяного льоду (на глибині від кілометри).

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До таких висновків дослідники дійшли за допомогою комп'ютерного моделювання та аналізу даних зі станції New Horizons (серед яких були і знімки). Модель вчених враховує зміни атмосфери карликової планети, зокрема зменшення її щільності і температури з плином часу.

"Рідини могли існувати на поверхні Плутона в минулому, - прокоментував представлений на конференції знімок глава місії New Horizons Алан Штерн. - Важко придумати альтернативну модель, яка б пояснювала спостережувану морфологію"

В даний час вісь власного обертання Плутоназнаходиться під кутом 120 градусів до площини його орбіти (для Землі цей показник дорівнює 23 градуси). Це означає переважання на карликовій планеті тропічного клімату. Приблизно 800 тис. років тому вісь Плутона була нахилена на 103 градуси.

Зміна нахилу осі призвело до міграції тропіків у бік полюсів Плутону, а його арктичних регіонів - у бік екватора. Такими процесами вчені пояснили появу на карликовій планеті темного утворення поблизу екватора - єдиного тропічного регіону, який не змінюється з плином часу.

Станція New Horizons в даний час знаходиться на відстані декількох мільярдів кілометрів від Землі. Очікується, що в 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69, що знаходиться на відстані 1,6 млрд км від Плутона в поясі Койпера. Місія New Horizons повинна завершитися в середині 2020-х років.

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери і будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.