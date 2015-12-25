НАСА опублікувало фото "різдвяного" Плутона

Плутон і зонд New Horizons відзначили католицьке Різдво по-своєму: зонд передав на Землю фотографії карликової планети, пофарбовані в святковий червоний і зелений кольори завдяки об'єднанню зображення, отриманого за допомогою чорно-білої камери LORRI, та даних з інструменту LEISA, що працює в інфрачервоному діапазоні, повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт аерокосмічного агентства.

Відзначається, що дані фотографії та геологічні дані були отримані зондом ще до зближення з Плутоном, з відстані у 108 тисяч кілометрів від поверхні карликової планети вранці 14 липня 2015 року.

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Як відомо, в січні 2015 року New Horizons почав зближення з Плутоном. За розрахунками вчених НАСА, New Horizons, вже увійшов в історію як найбільш швидкісний із будь-коли запущених землянами космічних апаратів, наблизився до карликової планети на відстань всього 12,5 тисячі кілометрів в 14:49 мск (13:49 за Києвом) 14 липня.

Під час зближення з Плутоном спостереження за ним вели всі сім наукових інструментів, якими оснащений зонд. Очікується, що апарат здійснив близько 150 вимірів, у тому числі вивчив склад, геологію планети, температуру її поверхні, рельєф, а також перевірив, чи є "загальна" атмосфера у Плутона і його супутника Харона.

В ході цього рандеву зонд тимчасово припинив зв'язок з Землею, фокусуючи свою "увагу" на вивченні карликової планети і її свити.