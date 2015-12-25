НАСА опублікувало фото "різдвяного" Плутона
NASA опублікувало нову фотографію Плутона, на якій карликова планета набула "різдвяного" вигляду завдяки тому, що на знімок були накладені дані про геологічний склад її поверхні.
Плутон і зонд New Horizons відзначили католицьке Різдво по-своєму: зонд передав на Землю фотографії карликової планети, пофарбовані в святковий червоний і зелений кольори завдяки об'єднанню зображення, отриманого за допомогою чорно-білої камери LORRI, та даних з інструменту LEISA, що працює в інфрачервоному діапазоні, повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт аерокосмічного агентства.
Відзначається, що дані фотографії та геологічні дані були отримані зондом ще до зближення з Плутоном, з відстані у 108 тисяч кілометрів від поверхні карликової планети вранці 14 липня 2015 року.
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Як відомо, в січні 2015 року New Horizons почав зближення з Плутоном. За розрахунками вчених НАСА, New Horizons, вже увійшов в історію як найбільш швидкісний із будь-коли запущених землянами космічних апаратів, наблизився до карликової планети на відстань всього 12,5 тисячі кілометрів в 14:49 мск (13:49 за Києвом) 14 липня.
Під час зближення з Плутоном спостереження за ним вели всі сім наукових інструментів, якими оснащений зонд. Очікується, що апарат здійснив близько 150 вимірів, у тому числі вивчив склад, геологію планети, температуру її поверхні, рельєф, а також перевірив, чи є "загальна" атмосфера у Плутона і його супутника Харона.
В ході цього рандеву зонд тимчасово припинив зв'язок з Землею, фокусуючи свою "увагу" на вивченні карликової планети і її свити.