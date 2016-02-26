NASA показало знімок крижаних каньйонів на Плутоні

Найширший з каньйонів (позначений жовтим кольором на знімку) в ширину досягає 75 км і розташовується в безпосередній близькості до північного полюса. У західній і східній частинах знімка видно ще 3 каньйони, що в ширину досягають приблизно 10 км (відмічені зеленим).

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Вік цих об'єктів більше, ніж у найширшого з каньйонів. Про це свідчить низька міцність стінок першого каньйону.

На схід розташований звивистий каньйон (відзначений фіолетовим кольором), що досягає 70 км в ширину і чотирьох - в глибину. Цей каньйон може містити ділянки, на яких відбувається танення або сублімація підповерхневого льоду, в результаті чого відбувається обвалення вищерозміщених твердих шарів.

Як показали отримані New Horizons дані, в районі каньйонів (і на північному полюсі взагалі) багато метанового льоду й мало азотного. Вчені пояснюють це впливом сонячного випромінювання, який найбільш сильно проявляється в середніх і приекваторіальних широтах.

Зображення отримані науковим інструментом MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera) за 45 хвилин до максимального зближення New Horizons з Плутоном (тобто з відстані 33,9 тис. км від поверхні). Роздільна здатність знімка складає 680 м на піксель.

Автоматична міжпланетна станція New Horizons 14 липня опинилася на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. У 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69, розташованого на відстані 1,6 млрд км від планети в поясі Койпера.

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні і взаємодію з Хароном.