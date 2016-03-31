Вчені назвали умови хорошої смерті

Дослідники зібрали точки зору трьох груп, що мають відношення до смерті: пацієнтів, член їх сім'ї і представник системи охорони здоров'я. "Вперше були об'єднані позиції всіх зацікавлених сторін. Звичайно, смерть - це дуже складна тема. Людям не подобається говорити про неї. Однак дуже важливо чесно і відкрито обговорювати, як кожен з нас хоче закінчити свої дні", - заявив провідний автор статті Діліп Джест.

Вчені визначили 11 параметрів, важливих для гарної смерті: можливість визначати її умови, відсутність болю, духовне і релігійне вимірювання, емоційне благополуччя, відчуття завершеності життєвого шляху, вибір засобів лікування, гідність, присутність сім'ї, якість життя, відносини з лікарями - і "інше".

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Три "теми" важливими назвали представники всіх трьох груп (емоційне благополуччя, відсутність болю, можливість визначати умови смерті). В іншому думки розійшлися. Наприклад, для пацієнтів духовний вимір смерті виявився важливішим, ніж для членів їх сімей (для останніх на перше місце вийшли почуття власної гідності і завершеності життя). Медичні працівники зайняли проміжну позицію.

Проте автори дослідження стверджують, що в кінцевому рахунку саме голос пацієнт повинен бути найбільш вагомим. "Зазвичай вмираючі знають, що їм потрібно, і їм стає краще, якщо вони кажуть про це", - заявив Діліп Джест.

У 2015 році шведські вчені розробили п'ятихвилинний онлайн-тест, що дозволяє, на їхню думку, адекватно оцінити ймовірність померти в найближчі п'ять років - у чоловіків і жінок середнього віку (40-70 років). Тест складається з 13 питань для чоловіків і 11 - для жінок.