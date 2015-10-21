Вчені з'ясували реакцію людини на запах смерті

Згідно з результатами дослідження, навіть нетривалий контакт з путресцином (отруйним аміном, який утворюється з аргініну в процесі гниття) призводить до настороженої і агресивної поведінки, пише Lenta.ru.

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Арно Уісмен і його колеги з Університету Кента провели 4 експерименти, намагаючись визначити свідомі і несвідомі реакції на путресцин. З'ясувалося, що навіть при невеликій концентрації речовини у повітрі люди починали відчувати тривожність, висловлюючи готовність до втечі або до агресивного самозахисту (так звана реакція "бий або біжи").

Вчені підкреслюють: вперше виявлено, що запах однієї-єдиної хімічної сполуки може сприйматися як сигнал небезпеки і відносно швидко змінювати поведінку людини. Раніше було відомо лише про хімічні сигнали загрози, що виробляються запахом поту.

У вересні 2015 року інший колектив учених з'ясував точний склад запаху смерті. Фахівці прийшли до висновку, що безпосередньо перед початком розкладу тканин організму тіло людини пахне свіжоскошеною травою, а також свіжою рибою. Серед виділених після смерті сполук дослідники називають гексанал (саме за рахунок нього свіжоскошена трава має характерний аромат), а також індол (відрізняється різким ароматом) і триметиламін.