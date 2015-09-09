Вчені визначили запах смерті

Про це дослідники розповіли на Британському фестивалі науки в місті Бредфорд, повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт TechTimes.

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Фахівці прийшли до висновку, що безпосередньо перед початком розкладу тканин організму тіло людини пахне свіжоскошеною травою, а також свіжою рибою.

Серед виділених після смерті сполук дослідники називають гексанал (саме за рахунок його свіжоскошена трава має характерний аромат), а також індол (відрізняється різким ароматом) і триметиламін (з ароматом свіжої риби).

До своїх висновків учені прийшли, дослідивши кілька забитих свинячих туш. Експерти помістили їх у герметичні простори, з яких періодично забирали проби повітря. Отримані дані вони порівнювали з запахами живої людини.

Фахівці вважають, що їх дослідження може виявитися корисним для криміналістів і їх собак, яких вчені пропонують натренувати на пошук недавно померлих людей.