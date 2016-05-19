Facebook запустив новий сервіс з прямими трансляціями з різних точок світу

Адреса сервісу - facebook.com/livemap, передає Lenta.ru. При наведенні на точку над курсором спливає вікно з відео і зазначенням кількості глядачів. Одночасно з цим Facebook показує лініями, де дивляться трансляцію. У лівій частині екрана з'явиться список найпопулярніших трансляцій.

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На момент написання замітки найбільше скупчення синіх точок на карті спостерігалося в Південно-Східній Азії, зокрема у Таїланді і В'єтнамі.

Facebook зробив сервіс прямих відеотрансляцій Live доступним для всіх користувачів 6 квітня. Засновник компанії Марк Цукерберг зазначив, що завдяки Live користувачам буде простіше створювати відео та ділитися ними з друзями. На його думку, запуск відеосервісу для всієї аудиторії Facebook змінить уявлення людей про спілкування в соціальних мережах.