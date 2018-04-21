Веб-сайти, які змінили світ

Раніше Амазонка була найбільшою річкою в Південній Америці. Але це було до появи інтернету. Тепер слово Amazon (Амазонка) асоціюється виключно з популярним сайтом. Цього місяця інтернету виповнюється 15 років, і за такий короткий час він зробив революцію в нашому способі життя: ми займаємося шопінгом по інтернету, замовляємо квитки на літаки, ведемо блоги і слухаємо музику. Нижче перераховані 15 найвпливовіших веб-сайтів на сьогоднішній момент.

1. eBay.com Засновник: П`єр Омідьяр, 1995, США.

Користувачі: 168 млн.

Що це? Сайт покупок і аукціонів.

На eBay не можна купити фейєрверки, машинки для франкування (нанесення знаку поштової оплати) кореспонденції, тварин і відмички. Майже все інше можна: бакенбарди, будинки, використана нижня білизна і порожні упаковки від цукерок Pez.

2. wikipedia.com

Засновник: Джіммі Уейлс, 2001, США.

Користувачі: 912 тисяч відвідувачів в день.

Що це? Енциклопедія онлайна.

Wikipedia – це безкоштовна енциклопедія онлайна, яку відрізняє від її попередниць одна фундаментальна якість: кожен може її прочитати і відредагувати. Якщо вам є що додати – починаючи від педантичного уточнення і закінчуючи повним складанням статті на тему за власним вибором – Wikipedia надасть вам таку можливість. Тут можна знайти все: як краще робити скло і як використовуються серветки в ході космічних досліджень. А якщо чогось не знайдеться, ви можете узяти справу в свої руки.

3. napster.com Засновник: Шон Феннінг, 1999, США.

Користувачі: 500 тисяч передплатників.

Що це? Сайт обміну файлами.

Шон Феннінг створив Napster в 1999 році як безкоштовний сайт для обміну музичними файлами між студентами. Зрозуміло, це було незаконно, і себе не заставили чекати претензії представників музичного мейнстріма, що відчайдушно борються за прибутки. Новий платний Napster так і не повернув собі первинного шарму, саме тому, що тепер все законно. Проте за короткий період своєї слави він багато що зробив, а саме популяризував думку, що безкоштовний доступ до музики в інтернеті нітрохи не шкодить виконавцям. Навпаки, багатьом він допоміг зробити кар`єру.

4. youtube.com

Засновники: Чед Херлі, Стів Чен і Джод Карим, 2005, США.

Користувачі: 100 млн. кліпів переглядаються щодня

Що це? Сайт обміну відеофайлами.

Колишні співробітники PayPal відкрили свій сайт в лютому 2005 року. З місця для обміну любительськими відео він швидко став сайтом, де викладаються давно забуті телепередачі, уривки з фільмів і стародавні відеокліпи. Крім того, він придбав популярність серед режисерів-любителів, готових продемонструвати свої таланти. Підліток Девід Лер зняв MySpace: The Movie, який став настільки популярним, що йому вже надійшло декілька пропозицій від провідних кіностудій.

5. blogger.com Засновник: Еван Уїльямс, 1999, США.

Користувачі: 18,5 млн. персональних користувачів.

Що це? Система розміщення блогів (інтернет-щоденників).

Мистецтво "блогінга" – ведення в інтернеті щоденників, теоретизування, іронізації, фантазування з приводу власного життя розвинулося серед технічного співтовариства ще в 1990-х, але тоді для цього вимагалося завести і підтримувати власний сайт. "Чайникам" це не загрожувало. Уїльямс створив інструмент, що полегшує ведення інтернет-щоденників. Важко переоцінити значущість цієї інновації. Це перевернуло всю систему масової інформації вверх ногами.

6. friendsreunited.com

Засновники: Стів і Джулі Пенкхерст, 1999, Великобританія.

Користувачі: 15 млн.

Що це? Сайт пошуку колишніх однокласників.

Під час своєї вагітності Джулі Пенкхерст була одержима ідеєю з`ясувати, чим займалися її друзі дитинства після того, як закінчили школу. Її чоловік Стів, програміст, разом з своїм діловим партнером обдумували оригінальну ідею для нового веб-сайту, і Джулі запропонувала їм створити сайт для вирішення її поточної проблеми з пошуком старих друзів. Їй довелося їх якийсь час повмовляти. "Врешті-решт, – згадує Стів, – я зробив сайт Friends Reunited, просто щоб вона заспокоїлася".

7. drudgereport.com

Засновник: Метт Драдж, 1994, США.

Користувачі: 8-10 млн. переглядів сторінок в день.

Що це? Інформаційний сайт.

Розпочавшись як поштова розсилка пліток в 1994 році, цей сайт став наймогутнішим джерелом інформації в американській політиці. Користувачі інтернету у пошуках животрепетних новин в першу чергу звертаються сюди.

Метт Драдж займається моніторингом телепередач і інтернету у пошуках чуток і новин, заголовки яких він розміщує на своєму сайті. Здебільшого це посилання на звичні інформаційні сайти, хоча час від часу Драдж пише сам. У 1998 році його сайт першим повідомив про скандал з Монікою Левінські.

Метта Драджа називали "загрозою демократії" і "ідіотом з модемом", а також "тим самим відважним, заповзятливим, вільним, зацікавленим в інформації аутсайдером, який нам так потрібен" (Камілла Палья). Його впливовість у сфері американських ЗМІ безперечна.

8. myspace.com Засновники: Том Андерсон, Кріс Девольф, 2003, США.

Користувачі: 100 млн.

Що це? Сайт соціальних контактів.

Цей сайт, який об`єднує якості інших існуючих на сьогоднішній момент інтернет-співтовариств, таких як Friendster, Tribe.net і LiveJournal, що містить також рекламні оголошення і можливість складання розкладу заходів, займає четверте місце в світі по відвідуваності.

9. amazon.com

Засновник: Джеф Безос, 1994, США.

Користувачі: Більше 35 млн. клієнтів в 250 країнах.

Що це? Інтернет-магазин, що спеціалізується переважно на продажу книг, CD і DVD.

Починалося все непросто – перший офіс фірми знаходився в передмісті Сієтлу, столи були зроблені із старих дверей. Але скоро цей сайт став одним з перших прикладів дива інтернет-світу, і в 1999 році журнал Time назвав Безоса людиною року. Своєю першістю Amazon зобов`язаний низьким цінам і надійній репутації.

10. slashdot.org Засновник: Роб Малда, 1997, США.

Користувачі: 5,5 млн. в місяць.

Що це? Сайт і інтернет-форум, присвячений новинам технологій.

Велику частину вмісту сайту пишуть користувачі. Повідомлення включає короткий синопсис, посилання на оригінальний текст і довге обговорення, яке може доходити до 10 тисяч коментарів в день. Slashdot був піонером призначеного для користувача контенту і вплинув на багато сайтів, зокрема Google News, Guardian Unlimited і Wikipedia.

11. salon.com

Засновник: Девід Талбот, 1995, США.

Користувачі: Від 2,5 до 3,5 млн. персональних відвідувачів в місяць.

Що це? Інтернет-журнал і медіа-компанія.

Salon з`явився в результаті страйку. Коли в 1994 році на декілька тижнів закрився San Francisco Examiner, декілька журналістів навчилися писати в HTML і спробували себе в новій технології. Досвід їм сподобався, і художній директор Examiner Девід Талбот у результаті кинув роботу і відкрив власну інтернет-газету.

Не зважаючи на величезний успіх у аудиторії, Salon постійно зазнавав фінансових труднощів. Кілька разів він заледве не закрився, одного разу Талботу довелося звільнити дружину, яка вела у нього жіночу сторінку. Його врятувала система передплати і рекламні прибутки. Тепер конкурентами Salon виступають крупні видання, такі як New York Times. Показавши їм, як треба працювати, Талбот тепер прагне відстояти свої позиції в боротьбі з ними.

12. craigslist.org

Засновник: Крейг Ньюмарк, 1995, США.

Користувачі: 4 млрд переглядів в місяць.

Що це? Централізована мережа урбаністичних інтернет-співтовариств з безкоштовними оголошеннями і форумами.

Craigslist – один з оманливо простих веб-сайтів у всесвітній павутині. При цьому він і один з наймогутніших. За великим рахунком це просто безкоштовна дошка оголошень, проте його неймовірна популярність забезпечила йому могутність. Хочете зняти житло? Купити машину? Знайти роботу? Зустрітися з кимось, щоб провести ніч? Craigslist на все знайде відповідь. Безкоштовно.

13. google.com

Засновники: Ларрі Пейдж і Сергій Брін, 1998, США.

Користувачі: Мільярд запитів в день.

Що це? Пошукова система і медіа-корпорація.

Назва цього сайту занесена в Оксфордський словник англійської мови. Він управляє найбільшою пошуковою системою в світі. Це компанія, що швидко росте, за всю історію, і статок кожного з її засновників дорівнює 13 млрд доларів.

Метод пошуку, розроблений Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, визначив успіх Goggle. Замість того щоб сортувати результати по частоті згадки заданого в пошуковому рядку слова на сторінці, система ранжирує результати по частоті згадки цих сайтів іншими сайтами.

З цієї простої основи розвинулася гігантська імперія, що включає електронну пошту (Gmail), новини (Google News), порівняння цін (Froogle), картографію (Google Maps), літературу (Google Book Search), безкоштовну телефонію (Google Talk) і, найцікавіше, Google Earth – приголомшливо докладний віртуальний глобус.

14. yahoo.com

Засновники: Девід Файло, Джері Янг, 1994, США.

Користувачі: 400 млн.

Що це? Інтернет-портал і медіа-корпорація.

Yahoo! – найвідвідуваніший сайт інтернету, але останніми роками його почав затьмарювати Google. Обидві компанії були спочатку засновані випускниками Стенфордського університету. Дуже швидко портал Янга і Файло, яким вони зайнялися як хобі, став найпопулярнішим пошукачем. У перші дні свого успіху Yahoo! (абревіатура від "Yet Another Hierarchical Officious Oracle" – "Ще один ієрархічний послужливий Oracle") почав надавати послуги електронної пошти, системи обміну текстовими повідомленнями, розміщення новин, гри, інтернет-шопінг і ін.

15. easyjet.com

Засновники: Стеліос Хаджі-Іоанну, 1995, Великобританія.

Користувачі: 30 млн. пасажирів за минулий рік.

Що це? Бюджетна авіакомпанія.

EasyJet – перша дешева британська авіакомпанія і перша, яка почала приймати замовлення на бронювання квитків по інтернету. Так Стеліос став міфом інтернету, потрапивши в ту категорію знаменитостей, коли прізвища зайві. Наступною компанією, заснованою їм після easyJet, була easyInternetcafe.

The Observer (Інопреса)