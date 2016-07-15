Названі головні результати місії New Horizons (фото)

Астроном назвав наступні досягнення місії. Серед них - відкриття несподіваної складності системи Плутона, геологічної активності та молодого віку деяких ділянок карликової планети, виявлення туману в атмосфері і низьку швидкість витікання газів з неї, існування в давнину підповерхневого океану на Хароні і, ймовірно, до сих пір присутнього в надрах Плутона рідкого водоймища, передає Lenta.ru. Дослідження древніх кратерів на лунах Плутона вказало на їх одночасне народження в момент зіткнення карликової планети з великим небесним тілом.

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Також New Horizons виявила червону полярну шапку на Хароні, яка, найімовірніше, виникла внаслідок осідання на супутнику газів, мігруючих з атмосфери Плутона. Плато Супутник у формі серця виявилося найбільшим (з відомих вченим) льодовиком в Сонячній системі. Здивувала дослідників шарувата структура атмосфери небесного тіла і наявність в ній гідродинамічних гравітаційних хвиль, а також відсутність у Плутона додаткових супутників, крім раніше виявлених, і синій колір атмосфери небесного тіла.

На даний момент станція New Horizons передала на Землю близько 80% зібраних даних. У жовтні апарат завершить передачу інформації про Плутоні і його супутники. В даний час New Horizons знаходиться на відстані 480 млн км від карликової планети та 1 січня 2019 року має досягти небесного тіла 2014 MU69.

Станція 14 липня 2015 року пролетіла на мінімальній відстані повз карликову планету. Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери і будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.