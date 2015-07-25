Супутник Плутона Харон практично повністю позбавлений атмосфери

Про це заявив керівник місії Алан Стерн, передають РИА Новости.

"Коли Харон закрив Сонце від New Horizons, ми змогли простежити за тим, як світло Сонця "прошиває" кромку супутника Плутона і з'ясувати, чи є на ньому атмосфера. Як ми і підозрювали, атмосфери на Хароні немає, або ж вона дуже розріджена і невисока", — заявив астроном.

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На противагу цьому, зонду вдалося відкрити щось незвичайне в атмосфері Плутона – знімок зворотної сторони "царя підземного світу" показує, що в його атмосфері є димка з неграничних вуглеводнів, що відбиває світло і створює своєрідний "ореол" навколо Плутона.

Інша несподіванка – маса атмосфери Плутона, як показує порівняння даних з New Horizons і земних телескопів за останні кілька років, впала майже в два рази. Поки вчені не знають, чому це відбувається, куди зникає газ і як він повертається у попередній стан.

Раніше УНІАН повідомляв, що автоматична міжпланетна станція New Horizons вивчила атмосферу Плутона. Зокрема, вона визначила тиск біля її поверхні і виявила регулярні опади з толінів (які іноді називають хімічними попередниками життя), що свідчать про наявність на карликовій планеті погоди.