NASA показало перше відео з Плутона

Мова йде про LEISA - відеоспектрометр інфрачервоного діапазону, один з двох «каналів» телескопа Ralph, передає Lenta.ru з посиланням на NASA. Він записує двомірні зображення як звичайна камера (256 на 256 пікселів), але потім пропускає їх крізь лінійно змінюється фільтр: кожен ряд пікселів «бачить» свою особливу довжину хвилі. Фільтр пропускає світло з довжиною хвилі від 1,25 мікрона до 2,5 мікрона. Цей діапазон був обраний з тієї причини, що унікальні риси багатьох льодів та інших об'єктів на поверхні Плутона «ловляться» саме в ньому.

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Побічним ефектом роботи LEISA, що визначило склад кожної ділянки Плутона і його супутника Харона, стали інфрачервоні «кінокартини» даних небесних тел. На одній з них видно Плутон. Всі пікселі пофарбовані так, щоб показати довжину хвилі, яку ловить лінійний фільтр LEISA - але для відеоролика їх перекодували у видиму для людини частину спектру (веселку). Крім того, відеоролик прискорили для демонстрації більш плавного руху.

Картина являє Плутон таким, яким його побачила б людина, що знаходилася б всередині New Horizons 14 липня 2015 року. Хаотичне переміщення небесного тіла на зйомці пов'язано з роботою двигунів космічного апарату.