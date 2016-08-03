У США приватній компанії вперше дозволили відправити космічний апарат на Місяць

"Тільки три супердержави висаджувалися на яку-небудь планету - ми станемо четвертої супердержавою", - пообіцяв співзасновник компанії Навин Джейн в інтерв'ю, передає Бі-бі-сі. Він сподівається, що вдасться здійснити посадку вже в 2017 році.

Читайте такожСША мають намір відновити польоти на Місяць

Компанія Moon Express, що базується у Флориді, сподівається виграти конкурс на висадку першого в світі приватного місяцехода - Google Lunar X-Prize, призовий фонд якого становить $30 млн.

Приз буде вручений компанії, яка зможе першою посадити космічний апарат на Місяць. За умовами конкурсу, апарат повинен проїхати 500 м по поверхні Місяця і передати відео у високій якості назад на Землю.

Заявку на участь у даний час подали 16 компаній, кілька з них також планують запуск на 2017 рік.

Регулюючі органи США вперше видали схвалення для приватної місії, що виходить за межі навколоземної орбіти.

До цього комерційні компанії в основному запускали супутники, а всі спеціалізовані приватні місії, наприклад, доставка вантажів на космічну станцію, контролювалися NASA.

Американське законодавство виявилося не готове до проекту компанії, і дозвіл для Moon Express поки носить індивідуальний характер. Однак політики в США вже активно працюють над законопроектами, які регулюють подібні місії, пише видання Verge.

Необхідність в подібному законодавстві найближчим часом, ймовірно, зросте: компанія SpaceX вже оголосила про плани відправити космічний корабель на Марс в 2018 році, а Bigelow Aerospace хоче до 2020-го року запустити проект космічних готелів.