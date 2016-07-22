NASA вмістило рік життя Землі в коротке відео

Відео було змонтовано зі знімків, зроблених науковим інструментом EPIC супутника DSCOVR, передає Lenta.ru. Апарат протягом останнього року кожні дві години фотографував Землю, повідомляється на офіційному каналі агентства в YouTube.

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DSCOVR призначений для спостереження за космічною погодою (сонячним вітром і корональними викидами) і розташований в точці Лагранжа L1 системи Земля - Сонце. Апарат був запущений з мису Канаверал в лютому 2015 року за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.