NASA вмістило рік життя Землі в коротке відео
12:57, 22 липня 2016Наука та IT
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NASA звело до двохвилинного ролика один рік життя Землі, знятого з космосу, з відстані півтора мільйона кілометрів.
DSCOVR призначений для спостереження за космічною погодою / NASA/NOAA/GOES Project
Відео було змонтовано зі знімків, зроблених науковим інструментом EPIC супутника DSCOVR, передає Lenta.ru. Апарат протягом останнього року кожні дві години фотографував Землю, повідомляється на офіційному каналі агентства в YouTube.
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DSCOVR призначений для спостереження за космічною погодою (сонячним вітром і корональними викидами) і розташований в точці Лагранжа L1 системи Земля - Сонце. Апарат був запущений з мису Канаверал в лютому 2015 року за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.
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